Vier homeruns voor honkballers Tex Town Tigers

In de eerste inning maakte TTT een fout, waardoor de gasten op voorsprong kwamen. Maar TTT begon goed aan slag en verdeelde zelfs vier homeruns over de wedstrijd. Ruben Hogt, Tim van Ee, Thorben Dijs en Tim-Jan Thio sloegen de bal hard over het hek. Frank van Heijst gooide de wedstrijd goed uit en liet niet meer dan drie punten toe.