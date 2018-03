Vier medailles voor Wild, operatie Ter Avest geslaagd

WK-goud voor Hoogland op kilometer tijdrit, brons voor Bos

4 maart Jeffrey Hoogland heeft bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn het goud gewonnen op de kilometer tijdrit. De Nijverdaller was in de finale goed voor een tijd van 59,459, nog een tiende sneller dan in de kwalificaties. Ook Theo Bos pakte een medaille, het brons. De wereldkampioen van 2005 bleef ook onder de minuut: 59,955.