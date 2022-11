Vier Nederlandse titels voor Taekwondo Oude Luttikhuis

Almelose taekwondo­ka Oogink strandt onder Curaçaose vlag in tweede ronde op WK

Het WK taekwondo was voor Reshmie Oogink op voorhand al een bijzonder toernooi, maar de wedstrijd in Mexico heeft haar niet het succes opgeleverd waarop vooraf was gehoopt. De 33-jarige Almelose kwam er in actie onder de vlag van Curaçao, nadat de Nederlandse bond haar niet had geselecteerd.

