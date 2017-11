Vier regionale crossers naar WB Zeven

Enschedeër Jelle Snippe pakt brons bij debuut in Den Haag

19 november DEN HAAG - Judoka Jelle Snippe uit Enschede heeft zondagmiddag brons gepakt bij zijn debuut op de Grand Prix in Den Haag. De 19-jarige judoka kwam op dit internationale toernooi, wat de komende jaren in Nederland zal plaatsvinden, in actie bij de zwaargewichten, in de gewichtsklasse tot 100 kilogram.