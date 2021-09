Viervoudig kampioen Bram uit Enschede zag zijn sport padel in het coronajaar enorm groeien: ‘Nu nog olympisch’

Even voor wie nog niet helemaal bekend is met padel. De sport is een beetje een kruising tussen tennis en squash, je speelt het met z’n viertjes (twee tegen twee) op een rechthoekig veld van 10 meter breed en 20 meter lang. De baan - eigenlijk een kooi - is omgeven door wanden, vaak een combinatie van glas en een hekwerk. Die wanden zijn, net als in squash, onderdeel van het spel. Padel speel je met een speciaal padelracket (een stuk kleiner dan een normaal tennisracket). De puntentelling is gelijk aan die van tennis (15, 30, 40, deuce, advantage en game) en is vaak een best of three sets. Tot zo ver de sport in een notendop.