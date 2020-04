Vijf titels voor Jolly Jumpers

BASKETBAL - TUBBERGEN - Jolly Jumpers heeft flink uit de prijzenpot gesnoept bij de verkiezing van de beste speelsters in de eredivisie. De Tubbergse ploeg ging met vijf titels aan de haal. De verkiezing is een initiatief van Eurobasket, de grootste Europese basketbalsite.

Dat Anke Rikhof is verkozen tot de beste verdedigster van de eredivisie is eigenlijk geen verrassing. De alleskunner van Jolly Jumpers maakte het elke wedstrijd de beste speelster van de tegenstander bijzonder lastig en dreef ze niet zelden tot wanhoop.

Stormachtig

De titel beste rookie voor Jade Brughuis is evenmin en surprise. Als 16-jarige maakte Brughuis een stormachtige entree in de eredivisie. Met veel lef en branie was ze vooral in het begin van het seizoen een openbaring. Later kreeg ze een kleine terugval, maar met dit talent heeft Jolly Jumpers voor de nabije toekomst goud in handen.

Heel wat minder verwacht was de titel voor Laura Steggink als beste center. Met stevige concurrenten als Zoë Slagter en Eline Kasius ging de aanvoerster van Jolly Jumpers er met de prijs vandoor. Die heeft ze vooral te danken aan haar veelzijdigheid. Want Steggink is niet alleen waardevol onder de basket, ze heeft ook een prima afstandsschot, zelfs vanachter de driepuntslijn.

Aanvulling

De meest verrassende titel was voor Iris Zwart voor beste ‘zesde man’. Helemaal omdat Zwart alleen in de openingsfase van het seizoen van de bank kwam. Het grootste deel van de wedstrijden was ze basisspeelster. Deze titel kan daarom beter worden uitgelegd als meest verrassende aanvulling op de gevestigde orde. Want dat was Zwart zeker. Vooral door haar veelzijdigheid. Ze kan op bijna alle posities uit de voeten en had in elke rol dit seizoen een uitstekende bijdrage aan de teamprestatie.

Terechte titel