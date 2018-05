Vijf vragen aan Jeanine Stoeten

Piotr Havik wint 66ste Ronde van Overijssel

12 mei RIJSSEN - Piotr Havik heeft zaterdag de Ronde van Overijssel op zijn naam geschreven. De coureur van BEAT reed in de slotkilometers weg uit de kopgroep en kreeg in de laatste kilometer nog Harry Tanfield met zich mee, waardoor van de 66ste editie van de wielerklassieker in de straten van Rijssen met een sprint beslist werd. Daarin was het Havik die vanuit de slipstream van Tanfield kwam en de zege pakte.