Vijf weken tot het OKT, maar geen paniek bij geblesseerde Ter Mors

ENSCHEDE - Het was dinsdagochtend, enkele uren voor vertrek naar het wereldbekertoernooi in Stavanger. Jorien ter Mors, schaatskampioen met 'een loeisterk lijf' aldus haar coach Dennis van der Gun, deed in Heerenveen een krachttraining. Het was twaalf dagen na de krachtsessie waarbij zij een rugblessure opliep.

Het ging opnieuw mis in hetzelfde Heerenveen. Ter Mors, de laatste jaren toch al geplaagd door kwetsuren, ging wederom 'door de rug', 'maar wel iets zwaarder dan die eerste keer', aldus de schaatser. 'Klaarblijkelijk had mijn lichaam nog geen zin in krachttraining.'

Vijf weken

Ter Mors (27) moest haar trip naar Noorwegen schrappen. Met die afmelding begon voor haar direct de voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van eind december. Ze heeft zes weken om topfit aan de start te verschijnen van het plaatsingstoernooi voor de Winterspelen.

Zonder haperende rug ('ja, maar wie is er nou honderd procent fit?') zou Ter Mors vijf weken de tijd hebben gehad voor die preparatie. Dan had zij in Stavanger drie afstanden gereden, de 500, 1.000 en 1.500 meter, de afstanden waarop zij in oktober Nederlands kampioen werd. Vier dagen na die NK afstanden schoot het haar in de rug.

'Dat was net onder de schouderbladen', zegt coach Van der Gun van Afterpay. 'We hebben rustig opgebouwd naar de wereldbeker van afgelopen weekeinde. Dat ging hartstikke goed. Ze heeft veel fysiotherapie gehad. Alleen de starts mocht ze niet oefenen. Pas een dag voor de wedstrijd heeft Jorien een proefstartje gedaan. Ze kwam het weekeinde prima door.'

Shorttrack

Volgens planning had Ter Mors na Stavanger het langebaanwerk ingeruild voor het het shorttrack, haar eerste liefde, om zo in vorm te geraken voor het OKT. Ze is dan weer in handen van haar hoofdcoach, Jeroen Otter, die haar schema's schrijft. Die vertoeft nu met de shorttrackploeg in Azië.

Langebaancoach Van der Gun: 'De samenwerking met Otter past prima. Het is een unieke situatie, waar we drie jaar geleden mee zijn begonnen. Voor Jorien is de setting ideaal. Zij is al jaren succesvol met de aanpak van Jeroen. Ik heb meer ervaring op de langebaan.'