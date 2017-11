Vijfde plek voor Ronhaar op EK Veldrijden

Ronhaar was niet tevreden met zijn klassering. "Ik kwam eerlijk gezegd vooral om Europees kampioen te worden. Een medaille leek er lang in te zitten, maar op het laatst kwam de Brit aansluiten en kon ik niet volgen. Het beste was er eigenlijk ook af bij mij toen. Ik krijg als eerstejaars nog een kans op het EK Junioren volgend jaar in Rosmalen en natuurlijk dit seizoen nog op het WK in Valkenburg. Voor die wedstrijd ben ik erg gemotiveerd."