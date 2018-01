Vijftal Tukkers is klaar voor Dakar Rally

Mirjam Pol

Mirjam Pol is dit jaar ook weer te vinden op het evenement dat begint in Peru. De motorrijdster uit Zenderen laat op Twitter weten helemaal klaar te zijn voor de rally. Ze werkte eerder al een trainingsweek af in Spanje om alles te testen en niets aan het toeval over te laten. “Ineens denk je dan bij jezelf, alles klopt! Het navigeren, het rijden, het tempo, alles. Mijn motor en ik, wij waren één.”

Erik Wevers

Samen met kopman Nicolás Fuchs doet autocoureur Erik Wevers uit Markelo ook mee aan de Dakar Rally. Wevers zit in team Borgward. Hier poseert hij met zijn team in Lima, de hoofdstad van Peru.

Bastiaan Nijen Twilhaar

Voor Bastiaan Nijen Twilhaar wordt alles goed geregeld tijdens deze editie van de Dakar Rally. De servicevrachtwagen van de quadcoureur uit Vriezenveen doet dagelijks dienst als mobiele werkplaats.

Gert Huzink

Gert Huzink uit Almelo begint in ieder geval met een schone truck aan de Dakar Rally. Zijn wagen wordt hier nog even piekfijn in orde gemaakt, zo laat zijn team Riwald Dakar weten.

Peter van Merksteijn