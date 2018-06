VolkerWessels-Merckx boekt derde zege op rij in clubcompetitie

De Twents-Sallandse formatie is de laatste weken in de winning mood. De ploeg won met Jelle Wolsink (Parel van de Veluwe) en Jeff Vermeulen (Ronde van de Kerspelen) al de afgelopen twee wedstrijden in de clubcompetitie. Dat nu ook een ploegentijdrit werd gewonnen, stemde ploegleider Allard Engels tevreden. "We zitten duidelijk in een bepaald flow, die we begin dit jaar nog niet hadden. Jelle Wolsink (druk met werk) en Jeff Vermeulen (ziekte) hadden een paar maanden nodig om hun niveau te bereiken, maar nu dat zover is, draait het ook echt geweldig. Dat we hier met veertien seconden de Noordelijke Wieler Vereniging Groningen (NWVG) achter ons laten, zegt wel genoeg. Dat is een flink gat op tien kilometer. Een prestatie om trots op te zijn. We willen die lijn graag doortrekken dit weekend in Roden. Als we ook hier goed scoren, krijgen we de top drie van de clubcompetitie in zicht. Twee weken geleden stonden we nog tiende. Laten we niet op de zaken vooruit lopen, maar trots ben ik wel."