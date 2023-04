Volleybal: Alles komt aan op laatste wedstrijd voor Gemini, degradatie voor Twente’05

Het einde van de competitie nadert. De meeste kaarten zijn geschud. De vrouwen van Kerkemeijer Gemini zijn nog niet zeker van handhaving in de tweede divisie B, voor de Borculose volleybalsters komt alles aan op de laatste speelronde. Kuipers Flevoll liep averij op in de titelstrijd in de derde divisie A voor vrouwen, terwijl voor de mannen van Root Twente’05 het doek in de derde divisie A viel. Eredivisionist Apollo 8 komt zondag pas in actie. Zij nemen het in eigen huis op tegen Sneek.