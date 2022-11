Volleybal: Apollo 8 dwingt golden set af, maar buigt daarin voor AJM FC Porto

Sporthal De Veste zat nokvol voor het Europese affiche. De toeschouwers, gewapend met speciale klappers, sjaals en vlaggen en ondersteund door een blaasorkest, zorgden voor een heerlijke sfeer. Ze zweepten de thuisploeg bij tijd en wijle op en tilden Apollo daarmee naar een hoog niveau. Dat was ook nodig, want de Bornse vrouwen moesten iets goed maken na het 3-0 verlies van vorige week. De thuisploeg had een 3-0 of 3-1 zege nodig om een golden set af te dwingen. Ga er maar aanstaan tegen de Portugese kampioen.

Goede start

Van spanning leek echter weinig sprake bij de thuisploeg. De broers Oosting stuurden Marit Zander, Jorieke Bodde, Lotte van der Horst, Marije ten Brinke, Carlijn Koebrugge, Jette Kuipers en Pippa Molenaar (libero) het veld in. Zij kregen het publiek in de eerste set op de banken. De thuisploeg speelde met veel enthousiasme en via scores van Ten Brinke, Van der Horst, Bodde en Kuipers nam Apollo een 8-6 voorsprong. Porto nam het daarna over en kwam met 10-12 voor, maar op de serve van Ten Brinke kwam de thuisploeg weer op gelijke hoogte. Daarmee dwong het de bezoekers tot een eerste time-out. Na een snoeiharde serve van Van der Horst en een punt van Bodde kwam Apollo opnieuw op voorsprong (15-14).

Zo bleven beide teams tot 20-20 in elkaars spoor, waarna Apollo op de serve van Ten Brinke via scores van onder meer Van der Horst op setpunt kwam bij 24-21. Even werd het nog spannend toen Porto terugkwam tot 24-23. De thuisploeg nam op dat moment een time-out om de rust terug te vinden. Dat was een goede beslissing. Want hoewel Porto via Janaina Vieira met een scherpe serve kwam, verdedigde Apollo goed, waarna Rianne Vos het winnende punt binnen sloeg.

Volledig scherm Vreugde bij Apollo na een punt. © VINCENT JANNINK

Comeback

Het enthousiasme van het publiek werd alleen maar groter in de tweede set. Via drie scores op rij van Bodde en een aantal fraaie services van de diagonaal stond het 7-4 voor de thuisploeg. Porto probeerde terug te komen, maar Apollo speelde goed, had passend en blokkerend een antwoord op het spel van de Portugezen en liep via een weergaloze serveserie van Koebrugge, met onder meer drie aces uit van 8-7 naar 17-7. Apollo gaf die voorsprong niet meer uit handen en kwam via een blok van Koebrugge op setpunt 24-14. Porto scoorde nog een keer tegen, maar toen Thuany Bardin vervolgens een Portugese aanval buiten de lijnen sloeg was de setwinst binnen.

Een Bornse remontada leek in de maak. Apollo had nog maar één set nodig voor de golden set en trok het niveau van de tweede set door naar set drie. Op de serve van Ten Brinke nam de thuisploeg een 7-2 voorsprong, waarna het via een prikbal van Bodde en scores van Van der Horst, Kuipers en opnieuw Bodde uitliep naar 16-9. Voor Porto-trainer Rui Moreira was dat het sein om een time-out te nemen, om zijn ploeg weer op de rit te krijgen. De bezoekers kwamen iets terug na die onderbreking, maar Apollo vocht wat het waard was. Het leverde een mooi punt van Bodde op na een lange rally (20-16) en een heerlijke score via het midden van Van der Horst (22-17). Kuipers zorgde voor het 23ste punt, waarna een aanval via de antenne van Porto Apollo op setpunt bracht (24-19). Via Tia Jimerson deed Porto iets terug, daarna sloeg Kuipers het winnende punt tegen de grond.

Volledig scherm Jorieke Bodde valt aan namens Apollo 8. © VINCENT JANNINK

Golden set

Daarmee had Apollo de gedroomde golden set binnen. Het publiek ging nog eens achter de thuisploeg staan. Dat klapte de handen blauw toen Kuipers de Bornse vrouwen naar een 8-7 voorsprong sloeg. Het was een van de laatste wapenfeiten van de thuisploeg. Tot hier en niet verder leek Porto te willen zeggen. Via Jimerson en een Bornse passfout liep de Portugese kampioen uit naar 9-13. Jimerson zette Porto na een aanval via het Bornse blok ook op matchpoint, dat door Kyra Holt werd verzilverd.

Vrouwen, Challenge Cup

Apollo 8 - AJM FC Porto 3-0

Sets: 25-23, 25-15, 25-20.

Porto wint na golden set (10-15).