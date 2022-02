Volleybal: Apollo 8 heeft weinig moeite met Voltena

Eigenlijk was alleen de eerste set spannend. Daarin kwamen de bezoekers uit Werkendam met 17-13 voor, maar bij 18-18 was de stand weer gelijk. “Voltena speelt een heel ander spel dan de meeste teams in de eredivisie”, sprak trainer Thijs Oosting. “Ze hebben veel speelsters die afkomstig zijn uit het beachvolleybal. De spelverdeelster staat daardoor anders, ze spelen veel tipballen, proberen ballen veel via de handen uit te slaan. Daardoor was het in het begin even aftasten voor ons. Maar toen we eenmaal helder hadden wat we er tegenover moesten stellen, begon het bij ons te lopen. Al bleef het een vrij saaie pot.”