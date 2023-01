Volleybal: Apollo 8 hervat competitie met eenvoudige zege

Apollo moest het zonder de vaste waarden Marit Zander en Marije ten Brinke stellen, waardoor Charlotte Haar en Roos Wessels in de starting six mochten beginnen. De eerste set ging tot 19-18 redelijk gelijk op, daarna werden de Bornse vrouwen in het zadel geholpen door een ace van Jorieke Bodde en twee foutservices van de bezoekers. Lotte van der Horst sloeg bij 25-19 het winnende punt tegen de grond.

Ook in de tweede set ging het aanvankelijk gelijk op, maar nu liep Apollo vanaf 12-12 weg naar een 18-13 voorsprong. Lisa Louwrink zette de thuisploeg bij 24-16 op setpunt. Met een uitgeslagen aanval besliste FAST de set in het eigen nadeel. Apollo denderde daarna door. Bij een 9-2 stand in de derde set was de trainer van de bezoekers al door zijn beide time-outs heen. Via scores van Rianne Vos en Charlotte Haar kwamen de Bornse vrouwen op een 23-10 voorsprong. Twee fouten van FAST later was de wedstrijd beslist.