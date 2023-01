Volleybal: Apollo 8 klopt Peelpush opnieuw, Krekkers onderuit in topper

Stekker uit Team Eurosped: club per direct uit competitie terugge­trok­ken

VROOMSHOOP - Team Eurosped is niet meer: de stekker is per direct uit de Vroomshoopse ploeg, die uitkwam in de eredivisie van het vrouwenvolleybal getrokken. De club kon niet meer aan alle financiële verplichtingen voldoen. Dat heeft het bestuur deze maandagavond laten weten.

16 januari