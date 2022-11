Volleybal: Apollo 8 levert veel strijd, maar Porto is een maatje te groot in Challenge Cup

Voor de Bornse vrouwenploeg is het het tweede Europese avontuur in de clubhistorie. Vorig seizoen beleefde Apollo 8 de internationale vuurdoop, met twee wedstrijden tegen het Spaanse Sanaya Libby’s La Laguna. Ook dit jaar reist het team van de broers Oosting af naar Zuid-Europa, alleen heet de tegenstander deze keer FC Porto. De Portugees kampioen, die speelt in de Dragão Arena. Een sporthal die eruitziet als een klein stadion, dat direct naast het imposante Estádio do Dragão ligt, de thuishaven van voetbalclub FC Porto. Het is even iets anders dan de vertrouwde sporthal De Veste in de wijk de Bornsche Maten.

In die omstandigheden hoopte Apollo te verrassen. Misschien wel tegen beter weten in, want de verschillen tussen beide teams zijn groot. Leg de selecties van beide teams maar eens naast elkaar. Waar de Bornse vrouwen het volleybal combineren met werk en studie, zijn de speelsters van Porto full-profs. De thuisploeg beschikt over internationals; heeft speelsters uit Brazilië, Kroatië, Tsjechië en de Verenigde Staten onder contract staan en barst van de ervaring. Om het leeftijdsverschil te illustreren: midspeelster Renata ‘Renatinha’ Colombo (41) speelde al interlands met Brazilië, toen Apollo-jonkies Pippa Molenaar (17) en Noa Krikhaar (16) nog in de luiers lagen.

Volledig scherm Apollo juicht na een punt tegen Porto. © Frank Oortwijn

Enthousiasme

Ondanks dat alles, begon Apollo 8 gedreven aan de wedstrijd. De speelsters straalden enthousiasme uit. Gesteund door een kleine veertig supporters uit Borne namen de bezoekers brutaal een voorsprong in de eerste set. Via onder meer drie scores van Jette Kuipers en een snoeiharde aanval van Jorieke Bodde stond het halverwege de set 8-10. Het lukte echter niet om die voorsprong vast te houden. Porto zette meer druk met de serve, kwam bij 12-12 op gelijke hoogte en liep daarna uit naar 17-13. Met een dubbele wissel probeerde Apollo zich terug in de wedstrijd te vechten. Via Marije ten Brinke scoorden de Bornse vrouwen nog een paar mooie punten, maar na een punt van Renatinha trok Porto de eerste set naar zich toe, 25-20.

In de tweede set had de thuisploeg via een serveserie van Klára Vyklická al snel een voorsprong te pakken (8-3). Ondanks een paar scores van Kuipers lukte het Apollo niet om die achterstand in te lopen. Daar waren de Bornse vrouwen met meerdere foutservices ook zelf debet aan. Apollo kwam in de eindfase nog wel terug van 23-14 naar 23-17. Daarmee dwong het Porto-trainer Rui Moreira tot zijn eerste en enige time-out van de wedstrijd. Het bleek een goede zet van de Portugese coach, want daarop volgde een foutserve van Kuipers (de zesde in de set) en kwam Porto op setpoint. Weer was het Renatinha die het beslissende punt voor de thuisploeg maakte.

Volledig scherm Het blok van Marije ten Brinke en Jette Kuipers zit mis bij een aanval van de Amerikaanse Tia Jimerson. © Frank Oortwijn

Derde set

Apollo laadde zich nog één keer op, bleef met enthousiasme spelen en bleef in de derde set tot 10-9 in het spoor van de Portugezen. Maar toen Porto uitliep van 17-15 naar 20-15 was het gedaan met de kansen van de Bornse vrouwen. Ten Brinke maakte nog wel twee punten voor de bezoekers, maar dat was niet voldoende om Porto af te stoppen. Na een foutserve van de ingevallen Eline Rohaan kwam de thuisploeg op matchpoint. Daarna was het laatste punt weer voor Renatinha, die met een geplaatste bal het vonnis over Apollo velde.

Zo bleef een stunt uit voor het team van de broers Oosting. Volgende week woensdag staat de return tussen beide teams gepland. In sporthal De Veste moet Apollo 8 met 3-0 of 3-1 winnen om een Golden Set af te dwingen. Bij ieder ander resultaat zit het Europese avontuur van de Bornse vrouwen erop.

AJM FC Porto – Apollo 8 3-0

Sets: 25-20, 25-17, 25-18.

Scores Apollo 8: Bodde 10, Ten Brinke 8, Kuipers 8, Vos 5, Van der Horst 3, Haar 2, Koebrugge 1.