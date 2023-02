Volleybal: Apollo 8 maakt geen fout tegen FAST

Apollo had in de eerste set weinig te vrezen van de hekkensluiter. Op de serve van Marije ten Brinke liepen de Bornse vrouwen al snel uit naar een 8-3 voorsprong. Via lange serveseries van onder meer Jorieke Bodde en Eline Rohaan werd het gat alsmaar groter, met 25-10 setwinst als resultaat.

Spannende tweede set

Zo leek het team van de broers Oosting een makkelijke avond tegemoet te gaan in Gennep, maar niets was minder waar. Want in de tweede set waren de rollen even omgedraaid en kwam FAST met 11-7 voor. Apollo liet zich daardoor niet van de wijs brengen en bij 12-12 waren de bordjes weer in evenwicht. Apollo liep daarna een paar punten uit, maar liet FAST terugkomen tot 23-23. De thuisploeg kwam zelfs op setpunt, maar benutte dat niet. Ook Apollo kreeg kansen om de set te beslissen. Een eerste mogelijkheid werd niet gepakt, maar toen FAST een aanval van Jorieke Bodde niet goed kon verwerken mochten de Bornse vrouwen alsnog juichen, 27-25.

Apollo had in de derde set al snel een voorsprong te pakken. Toen de Bornse vrouwen mede dankzij een paar aces van Rianne Vos uitliepen naar 17-11, was FAST gezien. Vos zette Apollo vervolgens ook op matchpoint na een aanval vanuit het achterveld. De thuisploeg scoorde nog één keer tegen, maar deed zichzelf daarna de das om door uit te serveren, 25-19.

Laatste wedstrijd

Aanstaande zaterdag speelt Apollo 8 de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het team van de broers Oosting neemt het dan voor eigen publiek op tegen Sudosa-Desto. Apollo 8 is als nummer twee van de ranglijst al zeker van een plek in de kampioenspoule.

Vrouwen, eredivisie

FAST - Apollo 8 0-3 (10-25, 25-27, 19-25).