Volleybal: Apollo 8 te sterk voor Regio Zwolle Volleybal

BORNE - Apollo 8 heeft een belangrijke stap gezet in de strijd om een plek in de kampioenspoule. Donderdagavond won de ploeg van trainers Bart en Thijs Oosting met 3-1 van Regio Zwolle Volleybal. Daarmee nestelde de Bornse formatie zich stevig in de top vier.

Apollo speelde een degelijke eerste set, waarin het blokkerend de zaken op orde had en zo met 25-20 won. In de tweede set had de thuisploeg geen antwoord op de serve van Zwolle. De bezoekers liepen een punt of acht uit. Dat gat was voor de Bornse vrouwen te groot om te dichten.

De derde set ging tot de zestien punten gelijk op. Op dat moment bracht Apollo Jorieke Bodde binnen de lijnen voor de opslag. Zij serveerde de Bornse vrouwen in een ruk naar een 23-16 voorsprong. Zwolle scoorde nog één keer tegen, maar daarna maakte de thuisploeg het af. Apollo besliste de wedstrijd vervolgens in de vierde set, waarin het tot het laatste moment spannend was. “Het was stuivertje wisselen”, sprak Thijs Oosting. “Maar wij waren aan het net iets scherper dan Zwolle.”

De oefenmeester was tevreden met het optreden van zijn team. “Als je ziet dat Zwolle de laatste weken twee keer van Sliedrecht Sport wint, dan doen wij het gewoon heel goed”, sprak Oosting. Apollo staat door de winst stevig in de top vier van de eredivisie. “Van de top vijf hebben we bovendien al twee keer tegen Sneek, Sliedrecht en Zwolle gespeeld. Dat betekent dat we in het restant van de competitie meerdere teams tegen komen waar we van moeten kunnen winnen. Het zou mooi zijn als we nog een plekje of twee zouden kunnen stijgen.”

Maar zaterdag wacht voor Apollo eerst de topper tegen Utrecht. De Domstedelingen zijn momenteel koploper in de eredivisie, maar gingen woensdag hard onderuit tegen Sneek. De wedstrijd in sporthal Galgenwaard begint om 20.00 uur.

Vrouwen, eredivisie

Apollo 8 - Regio Zwolle Volleybal 3-1 (25-20, 19-25, 25-17, 28-26).

Scores Apollo 8: Kuipers 16, Koebrugge 15, Vos 11, Bodde 8, Van der Horst 8, Wessels 5, Haar 3, Ten Brinke 3, Zander 2, Louwrink 1.