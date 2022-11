Volleybal: Apollo 8 trekt aan langste eind in Twentse derby tegen Eurosped

VROOMSHOOP - De Twentse volleybalderby in de eredivisie is prooi geworden voor Apollo 8. De Bornse vrouwen speelden een moeizame wedstrijd tegen een goed spelend Eurosped, maar trokken uiteindelijk aan het langste eind: 3-2.

Hoewel het voor Eurosped al de achtste wedstrijd van het seizoen was, speelde de Vroomshoopse formatie pas voor de tweede keer voor eigen publiek. Voor Apollo 8 was de Twentse derby een soort van ‘tussendoortje’. De Bornse vrouwen zaten afgelopen week nog in Portugal voor de Europese uitwedstrijd tegen AJM FC Porto. Woensdag komt de Portugese landskampioen op bezoek in sporthal De Veste.

Misschien waren het de naweeën van de Europese reis, maar Apollo begon zwak in Vroomshoop. Eurosped serveerde goed en geholpen door een paar passfouten van de bezoekers stond het al snel 5-1. Apollo-trainer Thijs Oosting nam daarop een vroege time-out. Veel haalde het niet uit. Eurosped was gretiger in de aanval en mede dankzij een fraaie aanval over het midden via Noa de Vos en scores van Evie van Kerkvoorde liep de thuisploeg uit naar 16-9. Ook een tweede time-out en een dubbele wissel van de bezoekers bood weinig soelaas. Eurosped bleef geconcentreerd spelen, was stabiel in de passing en kwam bij 24-16 op setpunt. Jette Kuipers scoorde nog twee keer tegen voor Apollo. Daarna sloeg Van Kerkvoorde het winnende punt binnen.

Apollo komt terug

Pas in de tweede set kwam Apollo voor het eerst op voorsprong (3-4). Beide teams bleven in de openingsfase in elkaars spoor, vanaf 9-9 sloegen de bezoekers een gaatje via een aantal scores van Carlijn Koebrugge en Rianne Vos. De Bornse vrouwen hadden het in die fase passend beter voor elkaar, waren net iets beter in het rallyspel en liepen uit naar 13-17. Eurosped gaf zich niet gewonnen en via serveseries van Maureen van der Woude en Charlotte Vellener en via scores van Van Kerkvoorde werd het 21-21. In de spannende slotfase was het eerste setpunt voor Eurosped, maar via scores van Kuipers, Lotte van der Horst en Marije ten Brinke trok Apollo aan het langste eind: 24-26.

Ook in de derde set ging het lange tijd gelijk op. Toen Eurosped een klein gaatje sloeg (16-14), nam Apollo 8 een time-out. Daarmee werd de serveserie van Noa de Vos doorbroken. De bezoekers kwamen met 18-19 voor, wat voor Eurosped-trainer Jeffrey Scharbaai weer het sein was om in te grijpen om de serveserie van Lotte van der Horst te doorbreken. Zo stevende ook de derde set af op een spannende slotfase. Via een ace van Charlotte Haar kwamen de bezoekers op setpunt. Eurosped kwam nog één puntje terug, daarna sloeg Kuipers via de blokkering van de thuisploeg het winnende punt binnen.

Beslissing

Het hardwerkende Eurosped had nog een kans om een punt of meer uit de strijd te slepen, maar dan moest de vierde set gewonnen worden. Daarin kwam de thuisploeg aanvankelijk het betere van het spel, blokkeerde het goed en en zette het de passlijn van Apollo onder druk. Het leidde tot een 18-13 voorsprong. De bezoekers zaten niet te wachten op een vijfde set en zetten nog één keer aan. Op de serve van Van der Horst en Eline Rohaan vochten de Bornse vrouwen zich terug naar 21-21. Het slotakkoord was echter voor Eurosped. Via onder meer een ace van Eline Geerdink kwam de thuisploeg op setpunt. Die kans werd direct benut toen Apollo niet tot een aanval kwam.

Een vijfde set moest beslissing brengen. Daarin had Apollo al snel een voorsprong te pakken via onder meer een paar scores van de sterk blokkerende Ten Brinke. Mede daardoor stond het bij de wisseling van speelhelft 2-8 voor de bezoekers. De voorsprong van Apollo kwam in de slotfase niet meer in gevaar. Via een foutserve van Maureen van der Woude kwamen de Bornse vrouwen bij 8-14 op matchpoint. Eurosped scoorde nog twee keer tegen. Apollo nam daarop een time-out, waarna de wedstrijd beslist werd via een aanval over het midden van Marije ten Brinke.

Eurosped - Apollo 8 2-3

Sets: 25-18, 24-26, 23-25, 25-21, 15-10.