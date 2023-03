Volleybal: Apollo 8 ziet concurrentie weglopen, Devoko boekt derbyzege op Krekkers

Vrouwen, kampioenspoule eredivisie

Apollo 8 – Utrecht 1-3 (25-23, 10-25, 20-25, 22-25).

Scores Apollo 8: Kuipers 11, Bodde 10, Koebrugge 9, Vos 8, Wessels 2, Haar 1, Rohaan 1.

Voor Apollo 8 is het de week van de waarheid, met woensdagavond de wedstrijd tegen koploper Utrecht en aanstaande zondag het duel tegen Sneek. Bij de eerste van die twee afspraken ging het team van de trainers Bart en Thijs Oosting direct onderuit. In een goedgevulde sporthal in Borne was Utrecht met 3-1 te sterk.

“We speelden niet al te best”, vond Thijs Oosting. “Onze passing was goed, maar aanvallend en verdedigend waren we niet goed. Bovendien hadden we moeite met het spel van Utrecht, dat met veel variatie in de aanval speelde.”

Apollo begon nog wel goed aan de wedstrijd en liep in de eerste set al snel een paar punten uit op Utrecht. De Domstedelingen kwamen sterk terug, maar in de slotfase herpakte Apollo zich en via scores van Rianne Vos (ace) en Jette Kuipers sloeg de thuisploeg een gaatje. Apollo kwam bij 24-20 op setpunt, maar Utrecht kwam met 24-23 nog erg dichtbij. Na een time-out sloeg Kuipers het winnende punt tegen de grond.

Voor Apollo bleef het bij die ene gewonnen set. Waar het geroutineerde Utrecht geconcentreerd speelde, was de foutenlast bij de thuisploeg te hoog om de koploper in de problemen te brengen. Set twee en drie gingen daardoor kansloos verloren. Apollo vocht in de vierde set nog voor wat het waard was, maar Utrecht was simpelweg een maatje te groot voor de thuisploeg. “Op cruciale momenten maakten we te veel fouten”, sprak Thijs Oosting. “En dan speel je ook nog eens tegen een heel ervaren team, dat precies weet wat ze op die momenten moeten doen.”

Door het verlies is de achterstand op koploper Utrecht met nog drie duels te gaan opgelopen tot vijf punten. Zondag komt Sneek op bezoek in De Veste. De Friezinnen staan tweede en hebben vier punten meer dan Apollo. Dat betekent dat de Bornse vrouwen zich geen misstap meer kunnen veroorloven. Oosting: “Als we nog kans willen maken op de tweede plek, dan moeten we onze laatste drie wedstrijden winnen. Bovendien moeten we dan hopen dat Sneek ergens anders nog een steekje laat vallen. Het wordt bijzonder lastig, maar het is pas gespeeld als het gespeeld is.”