Volleybal: Eurosped in drie sets klaar met Voltena

Na nederlagen tegen Sliedrecht Sport, FAST en Sneek viel er in het nieuwe jaar nog weinig te lachen voor Eurosped, maar zaterdag proefden de Vroomshoopse vrouwen weer eens het zoet van de overwinning. Zeker na het verlies tegen Sneek, waar Eurosped ver onder de maat speelde, was dat een flinke opsteker. “Zoals we tegen Sneek speelden, willen we niet zijn. Vandaag tegen Voltena zijn we bij onszelf gebleven en hebben we een goede wedstrijd neergezet”, vond Groenland.

Veel teams hebben het lastig tegen de ploeg uit Werkendam, omdat ze een ander soort volleybal spelen dan de meeste teams in de eredivisie. Groenland omschrijft het als krioelen, ze staan anders in de passing, duiken op vreemde plekken op in de aanval. Eurosped liet zich echter niet verrassen. In de eerste en derde set was het verschil klein, maar in de tweede set waren de Vroomshoopse vrouwen veruit de betere partij. “Daarin nemen we op onze eigen serve ruim afstand. In de andere twee sets toonden we veel veerkracht, speelden we met het geloof dat het goed zou komen.”

Evie van Kerkvoorde zette Eurosped in de derde set bij 24-22 op matchpoint. Charlot Vellener zag haar serve nog verdedigd worden, waarmee Voltena de eerste kans voor Eurosped neutraliseerde. In het daaropvolgende punt haalde Van Kerkvoorde vernietigend uit. Via de blokkering van de thuisploeg belandde de bal buiten de lijnen, waarmee de winst binnen was voor Eurosped.

Zondag (morgen) komt Eurosped opnieuw in actie. In de tussenronde van de nationale beker neemt het team van Groenland het in Budel op tegen topdivisionist Ledûb.

Voltena - Eurosped 0-3

Sets: 25-27, 16-25, 23-25.

Scores Eurosped: Van Kerkvoorde 18, Baak 11, Geerdink 11, Zijl 9, Maiorano 8, Vellener 1.