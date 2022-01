Volleybal: Eurosped komt niet in problemen tegen Ledûb en dringt door tot achtste finale bekertoernooi

25 jaar na de tocht van '97 Geen Elfsteden­kruis­je voor John uit Rijssen: na 200 kilometer schaatsen was hij 8 seconden te laat

RIJSSEN - Iemand moet de eerste zijn die nét te laat aan de finish arriveert. Dat was in 1997 John Lemstra uit Rijssen. Hij is de man van 8 seconden. Na 200 kilometers zwoegen maakten acht tellen het verschil tussen een Elfstedenkruisje ontvangen of niet.

4 januari