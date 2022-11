Volleybal: Eurosped onderuit bij Zwolle, Twente’05 verliest van Webton Hengelo 2

De Vroomshoopse vrouwen tankten afgelopen zondag nog vertrouwen in de Twentse derby tegen Apollo 8. Dat duel werd weliswaar verloren (3-2), maar het spel van Eurosped was hoopgevend. Woensdag hoopte het team dat een vervolg te geven, maar in Zwolle lukte het niet om ook maar een set te pakken.

Eurosped kwam in de eerste set nog wel met 3-0 voor maar zag de thuisploeg terugkomen. Tot 21-21 ging het redelijk gelijk op, daarna sloeg Zwolle en klein gaatje en besliste de set. De tweede omgang kende een soortgelijk verloop. Deze keer kwam Eurosped met 5-1 voor, maar bij 11-11 was de stand weer gelijk. Zwolle liep daarna een paar punten uit. Hoewel de Vroomshoopse vrouwen in het spoor van de thuisploeg bleven, lukte het niet om de opgelopen schade te repareren.

Ook in de derde set waren de verschillen niet heel groot. Weer was de openingsfase voor de bezoekers, maar toen Zwolle van 15-15 uitliep naar 20-16 was Eurosped gezien. Door het verlies blijven de Vroomshoopse vrouwen voorlaatste in de eredivisie.

Vrouwen, eredivisie

Regio Zwolle Volleybal – Eurosped 0-3 (25-22, 25-20, 25-21).

In de derde divisie A gingen de mannen van Root Twente’05 met 4-0 onderuit tegen Webton Hengelo 2. De Enschedese formatie had een slechte start en verloor de eerste set met 25-14. In de drie sets die volgden waren de verschillen kleiner. Twente kon goed meekomen met de thuisploeg, maar de beloning in de vorm van een punt zat er niet in voor de bezoekers.

Mannen, derde divisie A

Webton Hengelo 2 – Root Twente’05 4-0 (25-14, 25-23, 25-21, 25-23).