Volleybal: Flevoll wint ook van Livo en sluit jaar af als koploper

2022 was voor Flevoll een succesvol jaar. Het team promoveerde vanuit de promotieklasse naar de derde divisie en gooit daar van meet af aan hoge ogen. Maar dat het Fleringse vlaggenschip halverwege op de eerste plek zou staan? “Onvoorstelbaar”, zegt Heithuis. “Dat had ik nooit verwacht. Vooraf dachten we rond de achtste of negende plek te eindigen, maar misschien moeten we de doelstelling toch maar bijstellen. Al gaan we niet roepen dat we kampioen moeten worden. Een plek in het linkerrijtje zou mooi zijn.”



Overigens moet bij de eerste plek van Flevoll de kanttekening worden geplaatst dat nummer twee Rivo Rijssen 2 nog een wedstrijd tegoed heeft en daarmee in theorie de koppositie over kan nemen. Heithuis: “Maar laten we vooral koesteren wat we hebben. De komende weken gaan we hiervan genieten.”