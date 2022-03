Volleybal: Harambee in vijf sets langs Dynamo Tubbergen 2

Geen degradatie­pou­le handbal­sters eredivisie na terugtrek­ken Borhave

Het Nederlands Handbal Verbond is akkoord gegaan met het verzoek van Borhave om niet deel te nemen aan de degradatiepoule in de eredivisie van het Nederlandse vrouwenhandbal. De Bornse ploeg verlaat na zes jaar het hoogste niveau, waarin de Deurningse concurrent DSVD nu zeker is van nog een seizoen in de eredivisie.

14:48