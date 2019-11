Volleybal is nu bijzaak voor Bovo-trainer Walter Slotboom

Gezocht bij DSVD: sparring­part­ner voor coach Dijkstra

9:13 BORNE - De return in de Twentse handbalderby tussen Borhave en DSVD (23-21) is alweer het vierde duel in de eredivisie van Jildou Dijkstra als solohoofdcoach van de Deurningse formatie. Na het vertrek van Wim Jansen zoekt de club naar een nieuwe sparringpartner.