Volleybal: Koploper Apollo 8 wint ook van Zwolle, Eurosped verliest in eigen huis van Sudosa-Desto

Apollo 8 heeft de koppositie in de eredivisie woensdagavond met verve verdedigd. Het team van de broers Bart en Thijs Oosting wonnen de altijd lastige uitwedstrijd tegen Zwolle met 3-1. Eurosped speelde voor het eerst dit seizoen in eigen huis, maar kon niet aan klantenbinding doen. Tegen Sudosa-Desto verloor het met 3-0.

Apollo 8 leek aanvankelijk een zware avond tegemoet te gaan in Zwolle. De Bornse vrouwen keken na een vroege serveserie van Jette Kok al snel tegen een 7-2 achterstand aan. De bezoekers knokten zich in het vervolg van de eerste set terug, waarna Lotte van der Horst Apollo 8 bij 18-17 voor het eerst op voorsprong zette. Het team van de broers Oosting liet Zwolle niet meer terugkomen en mede dankzij twee rake klappen van Jorieke Bodde werd de eerste set gewonnen.

Apollo denderde door in de tweede set, waarin het mede door een flink aantal servefouten van Zwolle uitliep naar een ruime voorsprong. De Bornse vrouwen speelden in die fase zelf sterk, hadden blokkerend de zaken op orde en wisselden hard geslagen aanvallen af met tactische ballen. Apollo leek in de derde set de winst veilig te stellen, maar een bij een 23-21 voorsprong haperde de machine. Bij Zwolle kreeg Lara Hendricks het op de heupen, waardoor Zwolle een vierde set afdwong.

Daarin namen de bezoekers al snel het initiatief. Zwolle kon tot 15-14 volgen, maar op de serve van Carlijn Koebrugge sloeg Apollo daarna het beslissende gat. De Bornse vrouwen kwamen bij 24-18 op matchpoint. Zwolle scoorde nog een keer terug, maar toen de daaropvolgende aanval van de thuisploeg hard werd uitgeslagen was de winst binnen voor Apollo.

Zwolle – Apollo 8 1-3

Sets: 21-25, 13-25, 25-23, 19-25.

Scores Apollo 8: Vos 13, Bodde 12, Van der Horst 12, Ten Brinke 11, Koebrugge 7, Kuipers 5, Zander 2, Louwrink 1.

Eigen fouten nekken Eurosped

Eurosped moest haar meerdere erkennen in Sudosa-Desto

Na drie uitwedstrijden op rij mocht Eurosped zich woensdagavond eindelijk voor eigen publiek presenteren. Het lukte de Vroomshoopse vrouwen in Het Punt echter niet om hun visitekaartje af te geven. Op de serve van Evie van Kerkvoorde liep het team van trainer Jeffrey Scharbaai in de eerste set uit naar een 19-15 voorsprong, maar door een te hoge eigen foutenlast liet de thuisploeg Sudosa-Desto terug in de wedstrijd komen. De bezoekers uit Assen kwamen bij 24-21 op setpunt in de eerste set. Eurosped wilde aanvankelijk niet buigen en bracht via onder meer twee aces van Sarah Knol de stand weer in evenwicht (24-24). Sudosa-Desto trok via een serve die via de netband binnenviel echter aan het langste eind.

Eigen fouten bleven Eurosped ook in het vervolg van de wedstrijd dwars zitten. Mede daardoor liepen de bezoekers in de tweede set uit naar een 20-14 voorsprong. Met het inbrengen van Anneclaire ter Brugge en Daphne Broekhuis voor Lavinia Maiorano en Charlotte Vellener knokte Eurosped zich nog wel terug tot 22-22, maar in de eindfase ging het opnieuw mis. Sudosa-Desto was brutaler in de aanval en trok ook de tweede set naar zich toe.

De Drentse formatie velde in de derde set het definitieve vonnis over Eurosped. Tot 17-15 had de thuisploeg een voorsprong, maar bij de bigpoints waren de bezoekers opnieuw gretiger, waardoor de Vroomshoopse vrouwen met lege handen achterbleven.

Eurosped – Sudosa-Desto 0-3

Sets: 24-26, 22-25, 23-25.

Scores Eurosped: Maiorano 14, Van der Woude 10, Van Kerkvoorde 8, De Vos 6, Geerdink 5, Knol 4, D. Broekhuis 1, Ter Brugge 1.