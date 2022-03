Volleybal: Krekkers trekt aan langste eind in derby tegen WVC Volley

Zuid-Afrikaanse echtgenoot Twentse triatlete Rachel Klamer naar Nederland­se ploeg

De Nederlandse triatlonselectie krijgt er een topatleet bij. Het is de Zuid-Afrikaan Richard Murray, echtgenoot van olympisch triatlete Rachel Klamer uit Beuningen. World Triathlon bekrachtigt naar verwachting in maart formeel zijn overstap, waardoor hij vanaf dan startgerechtigd is namens Nederland.

17 februari