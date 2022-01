Volleybal: Krekkers uit de beker na verlies tegen Activia

SINT ANTHONIS - Het bekertoernooi zit erop voor Krekkers. De volleybalsters uit Mariaparochie kwamen in de tussenronde in het Brabantse Sint Anthonis tekort tegen Activia: 3-1.

Het was voor Krekkers de eerste wedstrijd sinds 27 november. Sindsdien lag de competitie vanwege alle coronamaatregelen stil voor het team van trainer Frank van den Noort. Maar omdat de topdivisionist uit Mariaparochie nog in de race was voor de nationale beker, zat het in een uitzonderingspositie en mocht het de afgelopen weken wel trainen. Deze zaterdag volgde weer eens een wedstrijd om het ‘echie’. “We zijn ontzettend blij dat we eindelijk weer mogen. Om weer met zijn allen in de bus te stappen. Daar doen we het toch voor.”

Krekkers hoopte deze nieuwe start op te luisteren met een overwinning, maar moest met name in de eerste twee sets haar meerdere erkennen in mede-topdivisionist Activia. “In die sets hebben we niet thuis gegeven”, vond Van den Noort. “Aanvallend hebben we het niet goed gedaan, maar ook in de passing en serverend kon het beter. Op alle facetten waren we de mindere. In de sets daarna hebben we laten zien dat dat eigenlijk niet nodig was.”

Matchpoints

De bezoekers toonden zich gelijkwaardig aan Activia, al ontsnapte Krekkers in de derde set aan een vroege uitschakeling. Maar liefst vier matchpoints van de thuisploeg werden onschadelijk gemaakt, waarna het team van Van den Noort vervolgens zelf toesloeg. In de vierde set velde Activia echter alsnog het vonnis over de bezoekers, door rond de twintig punten een goede serveserie neer te zetten.

Daarmee was de uitschakeling van Krekkers een feit. “Balen natuurlijk", sprak Van den Noort. “We rijden niet helemaal naar Brabant om vervolgens te verliezen. We waren ontzettend graag doorgegaan om ons volgende week donderdag met een eredivisieteam te meten. We hebben er ook alles aan gedaan om door te komen, maar helaas is dat niet gelukt.”

Activia - Krekkers 3-1

Sets: 25-16, 25-17, 25-27, 25-20.