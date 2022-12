Volleybal: Set-Up'65 wint van Livo en klimt naar tweede plek

Nieuw parcours Enschede Marathon: ‘Daar doen we alle marathonlo­pers een groot plezier mee’

ENSCHEDE – De 54ste editie van de Enschede Marathon, die op zondag 16 april wordt gehouden, ondergaat enkele veranderingen ten opzichte van eerdere edities. Zo is de start- en finishplek verplaatst van het Van Heekplein naar de Boulevard en is de route van de hele marathon aangepast. „Daar doen we alle marathonlopers een groot plezier mee.”

