Volleybal: Vips trekt aan langste eind in derby tegen Twente'05

Het leeftijdsverschil tussen beide teams is groot. Waar de mannen van Vips op 44 jaar ligt, is de oudste speler bij Twente pas 23. Dat de thuisploeg donderdagavond dan ook een stuk geslepener was, mocht geen verrassing heten. Met 25-15 en 25-16 was het krachtsverschil in de eerste twee sets groot. Twente kon in de derde set beter partij bieden, maar kwam met 25-22 net tekort.