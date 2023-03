Volleybal: Wevo en Boemerang doen zichzelf tekort, Vips wint overtuigend

Tafelten­nis: Blauw-Wit met lege handen bij titelkandi­daat, kleine overwin­ning voor Entac

Blauw-Wit is ook na drie speelronden nog zonder overwinning in de tweede divisie. De Almelose formatie ging hard onderuit bij titelkandidaat Hercules: 10-0. Entac boekte een divisie lager een kleine zege tegen Ede 2 en is niet langer koploper.