Volleybal: Wevo’70 pakt volle buit in derby tegen Rosstars, Webton wint opnieuw

Vrouwen, topdivisie A

Zwolle 2 - Krekkers 0-3 (23-25, 12-25, 19-25).

Krekkers herstelde zich goed na het verlies van vorige week. De bezoekers moesten in Zwolle even wennen aan de grote hal. Daardoor slopen er wat slordigheden in het spel, maar in de eindfase van de eerste set trok Krekkers de wedstrijd naar zich toe. Daarna hadden de bezoekers meer servedruk en kwamen ze amper nog in de problemen.

Weghorst Makelaardij WVC Volley - Veracles 1-3 (26-24, 20-25, 21-25, 21-25).

De Wierdense vrouwen konden de goede start van vorige week geen vervolg geven. WVC knokte zich in de eerste set, door met meer energie te gaan spelen, nog knap terug van een 18-24 achterstand. Daarbij had het team geluk met een service die binnenviel via de netband en een aantal toucheballen. Daarna was Veracles een maatje te groot.

US 2 - Rivo Rijssen 2-3 (26-24, 15-25, 25-22, 21-25, 13-15).

Met de tweede overwinning op rij beleeft Rivo een droomstart. Waar in de eerste set de kansen niet werden benut, kwamen de Rijssense vrouwen sterk terug. Uiteindelijk moest een tiebreak beslissing brengen. Daarin maakte Rivo het nog onnodig spannend door US terug te laten komen van 14-9 naar 14-13, maar het laatste punt ging naar de bezoekers.

Donitas - Dynamo Tubbergen 3-1 (13-25, 25-22, 25-23, 25-23).

Over de hele wedstrijd maakte Dynamo meer punten dan Donitas. Toch gingen de Tubbergse meiden onderuit. „We lieten ons de kaas van het brood eten”, vond trainer Rob Luijrink. „We volleybalden best goed en hadden kansen om te winnen, maar door factoren buiten het volleybal om, zoals bijvoorbeeld het fanatieke thuispubliek, hebben we verloren. Daardoor lieten we ons te veel imponeren.”