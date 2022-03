Volleybalbond neemt besluit na regen van afgelastingen: geen promotie en degradatie

Tafelten­nis: Europees duel voor Entac tegen Franse opponent

ENSCHEDE - Entac sluit zaterdag 19 februari de poulefase van de Europese Intercup af tegen Charenton uit Frankrijk. De wedstrijd in het clubgebouw van Entac aan de Varviksweg in Enschede begint om 13.00 uur. Of er een Europees vervolg komt voor Entac is op dit moment nog onduidelijk.

18 februari