Volleybalclub Boemerang kan seizoen van extra glans voorzien met bereiken bekerfinale: ‘Zou een toetje zijn’

Waterpolo: mannen VZ&PC winnen inhaalduel en hebben weer zicht op derde plek in tweede divisie

Vanwege de voorjaarsvakantie kwam slechts één regionale club in actie. VZ&PC zette haar jacht op de derde plek in de tweede divisie voort. Na de verrassende zege van een week eerder tegen OZ&PC werd nu SGHA in Heerenveen verslagen.