Volleybalclub Rivo uit Rijssen daalt af, ondanks lijfsbehoud

Rivo is hard op weg naar handhaving in de tweede divisie. Met nog vijf competitiewedstrijden op het programma, heeft de huidige nummer negen een voorsprong van respectievelijk zeven en acht punten op de beide p/d-plaatsen. Toch is de kans groot dat Rivo na dit seizoen afdaalt op de volleyballadder. Vier spelers uit de huidige selectie hebben aangegeven na dit seizoen af te zwaaien. Terugtrekking uit de tweede divisie dreigt daardoor voor de Rijssenaren, die hopen op een plaats in de promotieklasse. "De kans dat Rivo volgend seizoen in de promotieklasse speelt, schat ik op dit moment erg hoog in", is Rivo-trainer Jan Hans Nieuwland realistisch.