Volleybalcompetities onder eredivisie beëindigd

Eerder werd al besloten dat er aan het einde van dit seizoen geen sprake zou zijn van promotie of degradatie. „Natuurlijk hopen we dat voor het einde van het seizoen teams nog wedstrijden kunnen spelen. We blijven dan ook in gesprek met het ministerie van VWS om te kijken hoe de sport verantwoord en gedifferentieerd weer open kan”, zegt Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo. „Door nu de resterende drie tot vier wedstrijden uit de kalender te halen, maken we ruimte voor teams om zelf oefenwedstrijden te plannen. Zo kunnen ze, zo gauw het weer kan, zelf bepalen tegen wie ze zouden willen spelen, in plaats van ‘vast’ te zitten in de planning die er ligt.”