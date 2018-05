Volleyballer Boswinkel uit Ootmarsum pakt titel in Italiaanse Serie A2

In het derde duel van de finale van de play-offs werd Monini Spoleto voor de derde keer verslagen. In het met ruim 3.000 uitzinnige toeschouwers gevulde Palestra van Siena werd het 3-1 (25-19, 12-25, 27-25, 25-20) voor het team van de Ootmarsummer. Die kwam pas in de loop van het seizoen in de historische plaats in de Toscane terecht.