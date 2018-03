Volleyballer Julian Freriks weer op het gewenste niveau

Julian Freriks voelt zich weer helemaal op zijn gemak. De 29-jarige Enschedeër maakte afgelopen zomer de overstap naar Webton Hengelo en speelt weer wekelijks met veel plezier in de topdivisie. Hoe anders was dat de afgelopen jaren? Toen kwam de libero uit voor studentenvereniging Harambee. "Een leuke club met een gezellig team. Maar als ik heel eerlijk ben, was ik daar niet echt gelukkig", bekent Freriks, die in die zes jaar ook nog twee seizoenen met een hernia kampte. "Ik speelde daar jarenlang onder mijn niveau en moest er eigenlijk altijd het team trekken. Dat zorgde voor een hoop frustratie, de sleur kwam er daardoor wel een beetje in."

Studie

Freriks begon zijn carrière op 12-jarige leeftijd, bij volleybalvereniging Aastad in zijn geboortestad Almelo. Daarna ging hij naar Flash in Nijverdal en Twente'05 in Enschede. Met die laatste ploeg speelde hij als 18-jarige in de eerste divisie en promoveerde hij zelfs naar de B-league, tegenwoordig de topdivisie. "Maar ik vond mijn studie destijds belangrijker en besloot een stapje terug te doen en te gaan volleyballen voor Harambee."

Vorig seizoen vroeg Freriks zich af: Ga ik er nog voor, of stop ik helemaal met volleybal? Freriks besloot nog eens het avontuur aan te gaan. Webton had belangstelling en daar zei Freriks geen 'nee' tegen. "Ik hoopte nog op mijn oude niveau te kunnen spelen. Ik ben nog jong en kan nog wel wat jaartjes mee."

De nieuwe trainer bij Webton, Hans Bruins, wilde Freriks gebruiken als libero. "Dat was wel even wennen. Het liefst speel ik als passer-loper, maar ze hadden nog een libero nodig. Vandaar dat ik me daarbij heb neerlegd dit seizoen. Maar volgend jaar probeer ik alsnog een positie van passer-loper af te dwingen."

Grote plannen

Webton heeft met de vernieuwde ploeg in de topdivisie grote plannen. De Hengeloërs willen in de toekomst de stap naar de eredivisie maken. Dat lijkt nog niet realistisch met de huidige zevende plek. "We begonnen goed aan de competitie, maar daarna hadden we helaas een slechte periode, zegt Freriks. "Dat heeft ons echt opgebroken, in samenhang met twee zware blessures. Elmar Heupers heeft een gescheurde achillespees opgelopen en Mark Koning kampt met een hernia."