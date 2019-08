Volleyballer Luuc van der Ent: de bliksemcarrière van een hoogvlieger

Hij is de langste speler van het huidige Oranje. Luuc van der Ent meet 2 meter en 8 centimeter. In combinatie met flinke portie sprongkracht ideaal aan het net. Een geboren volleyballer dus, zou je kunnen denken. Toch is de Achterhoeker, afkomstig uit Neede, pas sinds een jaar of drie á vier echt serieus bezig met de sport. Des te opmerkelijker is het dat hij het afgelopen seizoen bij het roemruchte Azimut Modena in de Italiaanse Serie A volleybalde. Een topclub, waar Van der Ent de kleedkamer deelde met wereldsterren en internationale topspelers. "Ja", zegt hij glimlachend, "ik heb niet echt de gebruikelijke weg afgelegd. Normaal gesproken ga je van een Nederlandse eredivisionist eerst naar een bescheiden team over de grens. Ik ging van het Talentteam Papendal in één keer naar een Italiaanse topclub."