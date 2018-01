Volleybalster Balkestein-Grothues naar Italië

De 29-jarige aanvoerster van het Nederlands team treft met haar nieuwe club op 10 januari Sneek in een duel om een plaats in de volgende ronde van de CEV Cup. Dat duel komt waarschijnlijk nog te vroeg voor de in Almelo geboren buitenaanvalster. Haar club meldt dat haar debuut vermoedelijk een paar dagen later volgt in een competitewedstrijd tegen Bergamo.