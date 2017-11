Volleybalster Carlijn Oosterlaken, geboren Tubbergse, schittert in Champions League

SLIEDRECHT/TUBBERGEN - Carlijn Oosterlaken (25) dacht dat haar gedroomde overgang naar Sliedrecht Sport er niet meer van zou komen, maar inmiddels is de geboren Tubbergse een vaste kracht in het team van landskampioen. Dinsdagavond speelt ze haar derde wedstrijd in de Champions League, thuis tegen het Italiaanse Imoco Volley Conegliano.

De passer-loper hoopte al enige jaren dat ze ooit in het blauw-witte tenue van de Alblasserwaardse club zou mogen spelen. "Maar ik had de hoop al laten varen, ook omdat ik vorig seizoen persoonlijk niet zo lekker gedraaid had." Enkele maanden geleden kreeg ze echter een telefoontje van trainer Matt van Wezel. "Ik heb heel snel ja gezegd op zijn vraag of ik iets voor een overstap voelde."

Belasting

Het zou allemaal nog mooier worden voor de volleybalster, want samen met Oosterlaken marcheerde Sliedrecht Sport richting de nationale titel. Daardoor meldde de club zich aan voor een première-avontuur in de Champions League. "Ik ben beland in een heel andere volleybalwereld en soms vraag ik me af hoe ik alles met elkaar kan combineren", stelt Oosterlaken. Ze woont in Apeldoorn, waar ze de opleiding tot recherchekundige volgt. "De combinatie tussen studie, reizen en topvolleybal is zwaar. Ik train ook één keer minder in de week vanwege die belasting."

Quote Ik moet genieten van de kansen die ik nu krijg Carlijn Oosterlaken, Sliedrecht Sport

Door haar komst naar Sliedrecht Sport is Oosterlaken op een ander niveau beland. "Ik voel ook een andere, grotere druk. Puur omdat ik vind dat ik bij Sliedrecht Sport nog meer moet laten zien." Toch blijft ze realistisch. "Ik besef dat ik er niet onder gebukt moet gaan als ik een bal verkeerd pass, maar moet genieten van de kansen die ik nu krijg."

