Volleybalsters Apollo 8 en Eurosped tegenover elkaar in testwedstrijd

Het vriendschappelijke duel in sporthal De Stroekeld wordt gespeeld in het kader van Testen voor Toegang. In de hal is er ruimte voor zo’n vijftig man publiek, dat bij de wedstrijd aanwezig mag zijn. Toeschouwers moeten wel een negatieve coronatest kunnen overleggen, die binnen veertig uur voorafgaand aan het evenement is afgenomen.