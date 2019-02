Volleybalsters Apollo 8 hebben niets te verliezen in bekerfinale

volleybal Bekerfina­le van Apollo 8 tegen Sliedrecht Sport te volgen via livestream

13 februari BORNE – De volleybalsters van Apollo 8 staan voor het eerst in de geschiedenis in de finale van het nationale bekertoernooi. Tegen Sliedrecht Sport zullen zondag een kleine 300 toeschouwers de Bornse formatie aanmoedigen. Daarnaast is de eindstrijd te volgen via een livestream.