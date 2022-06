Volleybalsters Apollo 8 treffen Portugese landskampioen in Challenge Cup

Ronde van Markelo speciale koers voor 22-jarige klasse­ments­lei­der Jelmer Ligtenberg

MARKELO/RIJSSEN - In zijn eerste jaar als elite-renner gaat Jelmer Ligtenberg vrijdagavond in Markelo van start als klassementsleider in de VIRO Criterium Cup Twente. „Dat had ik bij aanvang van het wielerseizoen zeker niet verwacht”, zegt de 22-jarige OWC-coureur uit Rijssen.

16 juni