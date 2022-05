Volleybalsters Apollo 8 uit Borne naar finale om landstitel

De ploeg had in de tweede halve finalewedstrijd tegen Regio Zwolle (de eerste ontmoeting leverde Apollo 8 een 3-0 zege op) aan twee sets genoeg voor het ticket, maar de Bornse eredivisionist verloor de eerste twee sets. De formatie leek bevangen door spanning en zenuwen, want het spel was slecht en slordig. Pas in de derde set leek de ploeg zich te hervatten, waarna met de zege ook in de vierde set de plek in de finale een feit was. De vijfde set werd met 15-12 gewonnen, wat Apollo de eindzege van 3-2 opleverde.

Het betekent dat Apollo 8 zich voor de tweede maal in clubhistorie heeft geplaatst voor de strijd om het kampioenschap van Nederland. Net als vorig jaar neemt de Bornse ploeg het daarin op tegen Sliedrecht Sport, dat in 2019 in de playoffs driemaal met 3-0 van Apollo 8 wist te winnen.

Sfeervolle De Veste

In een sfeervolle De Veste begon Apollo 8 met de volgende speelsters aan de tweede halve finalewedstrijd tegen Regio Zwolle: Fleur Meinders, Tess de Vries, Juliët Huisman, Marije ten Brinke, Eline Gommans en Jette Kuipers (libero Florien Reesink). Aan de andere kant van het net stond een heel gretig Regio Zwolle, dat zeer enthousiast aan de wedstrijd begon. Een wedstrijd waarin de bezoekers vol voor de winst moesten gaan om aanspraak te kunnen maken op een plek in de finale. Apollo 8 liet zich echter niet uit de tent lokken en speelde haar eigen vertrouwde spel.

Volledig scherm © Lenneke Lingmont

Slim balletje

Nadat een 11-9 voorsprong was weggegeven naar een 11-13 achterstand, was het Eline Gommans die met enkele rake klappen beide ploegen weer op gelijke hoogte bracht. De eerste time-out kwam op naam van Thijs Oosting, die zijn ploeg op een 16-18 achterstand zag komen te staan. Een slim balletje van Marije ten Brinke bezorgde Apollo 8 nog wel een punt, maar het waren de gasten die als eerste in de big points kwamen: 18-20. Twee Zwolse punten later was het opnieuw Oosting die een time out aanvroeg.

Na enige discussie over een aan Zwolle toegekend punt, maakte Apollo 8 de eerste twee setpoints van de bezoekers nog onschadelijk. Een foute serve betekende echter de setzege van Regio Zwolle: 22-25.

In de tweede set ging Regio Zwolle door met wat het daarvoor deed: punten pakken. Via 1-3 en 2-5 liep het uit naar 5-8. Gelukkig voor Apollo 8 was daar op het juiste moment een block van Tess de Vries, maar leverde Juliët Huisman vervolgens de service weer in. Pas bij 12-12 wist Apollo 8 in de tweede set op gelijke hoogte te komen met Zwolle.

Jacht heropend

Met Emma Bredewoud in de ploeg voor Fleur Meinders en Marit Zander voor Tess de Vries kwam Apollo 8 weer op gelijke hoogte (18-18), waarna de jacht werd heropend op de eerste setzege. Bij een stand van 19-19 was de serve voor Rianne Vos, in het veld gekomen voor Jette Kuipers. Het bleef bij één serve, terwijl Zwolle uitliep naar 19-21. Twee tegenpunten later was voor Oosting opnieuw het teken via een time out zijn ploeg weer op scherp te krijgen. Het mocht niet baten, want ook de tweede set ging met een stand van 22-25 naar Zwolle. De ploeg deed daarmee wat Apollo 8 moest doen: de eerste twee sets winnen.

Goede blocks

De openingsfase van de derde set bood hoop voor Apollo 8, want de gastvrouwen kwamen al snel op een 3-1 voorsprong. Met in de ploeg Carlijn Koebrugge en Rianne Vos, voor Marije ten Brinke en Eline Gommans. Met name Koebrugge zorgde met enkele goede blocks voor een tussenstand van 6-2, de eerste maal in de wedstrijd dat Apollo 8 zoveel punten meer had dan Zwolle. Daar ging vanalles in het veld fout en was van de aanvankelijke euforie weinig meer over: 8-2.

De eerste setzege

‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’, klonk het uit de speakers in de sporthal, bij een tussenstand van 14-6. Het tij leek zich te keren voor Apollo 8, dat steeds beter begon te spelen en vooral minder fouten maakte (20-9). De eerste vier setpoints gingen nog verloren, maar uiteindelijk wist Apollo 8 in de derde set de eerste van twee benodigde setzeges te pakken: 25-16.

Met Juliët Huisman, Fleur Meinders, Florien Reesink, Rianne Vos, Carlijn Koebrugge, Eline Gommans en Tess de Vries ging Apollo 8 in de vierde set op jacht naar die bevrijdende tweede setzege. Die leek Zwolle niet zo maar eenvoudig weg te willen geven, want de bezoekers wisten zich te herstellen van hun zwakke optreden in de set daarvoor. Lange tijd gingen beide ploegen gelijk, maar bij een stand van 14-14 wist Apollo 8 afstand te nemen. Twee keer een ace van Rianne Vos bracht de ploeg op 19-14.

Dinsdag eerste wedstrijd

Met Marije ten Brinke serverend voor Carlijn Koebrugge kwam de ploeg op 21-16, waarna Tess de Vries bij 24-19 het winnende ploeg binnensloeg. De tweede setzege én het ticket naar de finale van de playoffs tegen Sliedrecht Sport. De eerste wedstrijd is dinsdag om 19.30 uur in Sliedrecht, waarna zaterdag 7 mei in Borne om 15.00 uur het tweede duel begint. Een eventuele derde en beslissende wedstrijd is op zaterdag 14 mei in Sliedrecht.

De vijfde set in de tweede halve finalewedstrijd tegen Regio Zwolle was een formaliteit, want de buit was al binnen en na afloop van de vierde set uitvoerig op het veld gevierd.

Apollo 8 - Regio Zwolle 3-2

Setstanden: 22-25, 22-25, 25-16, 25-19, 15-12