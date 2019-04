Volleybalsters Wevo'70 gaan via 'raar poulesysteem' voor promotie

Wevo eindigde dit seizoen als tweede in de tweede divisie B en reist zaterdag voor promotiewedstrijden af naar Friesland. Daar speelt het tegen Bolsward (de nummer 10 van de eerste divisie A) en Dash (tweede in de tweede divisie A). Wevo-trainer Gerjan Heerkes ziet kansen: “Ik heb beelden van Bolsward bekeken en heb ze zaterdag in Ootmarsum gezien tegen Set-Up’65 2. Ik zou onszelf tekortdoen als ik zeg dat we geen kansen hebben.”