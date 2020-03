Volleybaltrainer Jeffrey Scharbaai uit Delden: Eredivisie in plaats van sabbatical

Jeffrey Scharbaai had zich een jaartje zonder volleybalteam voorgenomen. De afgelopen drie seizoenen bij Eurosped als assistent-trainer van Jan Berendsen hakten er bij de 44-jarige inwoner van Delden wel in. Vijfmaal in de week naar Vroomshoop voor een training, met in het weekeinde nog een wedstrijd. Thuis, bij zijn vrouw en hun 4- en 6-jarige kinderen, was hij bijna niet. "Het ging me allemaal wat tegenstaan. Ook kwam ik soms met afspraken voor mijn werk, ik zit in de verkoop van machines, in de knoei."