Volop derby’s in nieuwe korfbalcompetitie

Atleten Quick Gym uit Oldenzaal maken indruk op Dutch Gymnastics The Finals: ‘Topturnen, van jong tot oud’

OLDENZAAL/ROTTERDAM - Met vijftien top drie-klasseringen keerde Quick Gym afgelopen weekend terug naar Oldenzaal. De Dutch Gymnastics The Finals waren een groot succes voor de vereniging. Hoofdtrainer Cas Roeleveld is zeer te spreken over de prestaties van de atleten.

28 juni